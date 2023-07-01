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Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зеленський звільнив відразу чотирьох глав районів Києва:

  • Сергія Коваленка звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;

  • Павла Бабія - з посади глави Дніпровської районної адміністрації;

  • Сергія Павловського - з посади глави Святошинської районної адміністрації;

  • Дмитра Ратнікова - з посади глави Деснянської районної адміністрації.

Також президент провів чистки голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:

  • Тетяну Сизон звільнили з почад голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
  • Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
  • Людмила Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Скандал з укриттям у Києві

Нагадаємо, на початку червня у Деснянському районі столиці загинуло троє людей. Вони намагалися потрапити в укриття під час ракетного удару РФ, проте сховище виявилося закритим.

Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина бомбосховищ у столиці виявилася непридатною.

Президент Володимир Зеленський після перевірки укриттів в Україні анонсував кадрові рішення, а в уряді заявили, що їх вже готують.

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