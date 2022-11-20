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Зеленський про звільнення Херсона: це аналогія битв, які ставали переломними

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Операція зі звільнення Херсона для України є аналогією переломних битв у минулих війнах. Успіх ЗСУ посилив упевненість українців у перемозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.

"Визвольна операція наших Сил оборони у Херсоні є для України аналогією багатьох битв минулого, що ставали переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога - хоча ще й доводилося воювати заради неї", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що українці після звільнення Херсона ще більше упевнилися у майбутній перемозі над Росією.

Фото: Зеленський порівняв звільнення Херсона з переломними битвами (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, українські військові 11 листопада повідомили, що зайшли до Херсону.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що операція зі звільнення міста тривала з початку вересня.

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Володимир ЗеленськийХерсонВійна в Україні