Зеленский об освобождении Херсона: это аналогия битв, которые становились переломными

Операция по освобождению Херсона для Украины является аналогией переломных битв в прошлых войнах. Успех ВСУ усилил уверенность украинцев в победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Освободительная операция наших сил обороны в Херсоне является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые становились переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа - хотя еще и приходилось воевать ради нее", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что украинцы после освобождения Херсона еще больше убедились в предстоящей победе над Россией.

Фото: Зеленский сравнил освобождение Херсона с переломными битвами (t.me/V_Zelenskiy_official)