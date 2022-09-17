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Зеленский о зверствах россиян: разве что не делают мыло из людей и абажуры из кожи

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 22:05
Зеленский о зверствах россиян: разве что не делают мыло из людей и абажуры из кожи Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Поступки россиян на оккупированных территориях подобны действиям нацистов. Захватчики издеваются и пытают живых людей, устраивают депортации жителей и сжигают населенные пункты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что украинские военные освободят все свои территории.

"Повсюду, где есть Украина, будет наш флаг. И нигде не останется этого зверства - рашизма, который повторяет то, что делали нацисты. Они разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи", - сказал он.

Зеленский отметил, что масштаб преступлений россиян не растянулся на всю Европу, но принцип тот же: лагеря, где собирают людей, чтобы убить, депортации, полностью уничтоженные города и села.

"Ничего не остается живого после рашизма. Ракетный террор, массовые захоронения, пыточные. Самые жестокие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем неприкрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они же начали", - добавил он.

Президент отметил, что россияне при бегстве с украинских территорий оставили аппараты для издевательств.

Так, на вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток с инструментами для пыток током. Он отметил, что пытки были практикой россиян на оккупированных территориях.

"Так поступали нацисты. Так поступают решисты. И будут отвечать они так же - и на поле боя, и в залах суда. Мы установим все личности тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю" , - сказал он.

Напомним, после деоккупации Изюма в лесу обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную россиян.

Зеленский заявил, что оккупанты в Изюме повторили преступления, которые ранее совершили в Буче Киевской области.

В ООН заявили, что направят на места массовых захоронений в Харьковской области специальную миссию.

В Изюме уже эксгумировали 59 тел, у большинства обнаружены следы насильственной смерти.

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