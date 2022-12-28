Зеленський звернувся до Верховної ради: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський виступив з традиційним щорічним посланням до Верховної ради.
РБК-Україна наводить основні заяви.
Так, про виступ глави держави у парламенті повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
У своєму виступі Зеленський заявив, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління, а "все що не досягли раніше, буде у нас".
Зазначено, що на засіданні окрім президента були також був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, уряд був у повному складі, іноземні дипломати, військові, члени родин загиблих героїв.
Після виступу Зеленського, який тривав майже годину, відбулося нагородження військових.
Минулого року президент виступив з щорічним посланням до Ради 1 грудня. Воно було присвячене внутрішньому та зовнішньому становищу. Дата була присвячена 30-річчю референдуму про незалежність України.
Зокрема, тоді Зеленський відзвітував, що незважаючи на пандемію COVID та економічну кризу, економіка перевищила 190 млрд доларів, державний борг уперше з 2013 року опустився нижче за 50% ВВП, а золотовалютні резерви досягли 30 млрд доларів.
Він також анонсував програму термомодернізації будинків та економічний паспорт українця, згідно з яким на кожну дитину планувалося завести рахунок, на якому накопичуватимуться кошти від видобутку природних ресурсів.
Крім того, він оголосив про велике фінансування сектору оборони та безпеки, запуск комплексної ракетної програми та відновлення флоту. Однак багато планів було порушено повномасштабним вторгненням Росії.
З початку вторгнення Володимир Зеленський частіше виступав у парламенті, вперше він з'явився під куполом Ради 3 травня, коли у дистанційному режимі також звернувся до українців тодішній прем'єр Британії Борис Джонсон.
Український президент нагадав народним депутатам, що в умовах війни потрібно забути про політиканство, законодавчий спам, сварки та піар. Він також назвав їх частиною великого українського війська та зазначив, що єдина річ, яка може виправдати відсутність на пленарних засіданнях, - робота за кордоном, у регіонах чи смерть заради інтересів країни.
Наступного разу, 23 травня 2022 року, Зеленський говорив про важливу роль Польщі у підтримці України на війні проти Росії. І наголосив, що з 24 лютого обидві країни почали писати новий том в історії своїх відносин.
На виступі 28 липня президент у присутності низки зарубіжних лідерів зазначив, що Україна подала заявку на вступ до Європейського союзу та отримала кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було в жодній іншій країні. А також зазначив, що з такою самою швидкістю мають розпочатися переговори щодо вступу до ЄС.
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