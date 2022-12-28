Зеленский обратился к Верховной раде: главные заявления

Так, о выступлении главы государства в парламенте сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

В своем выступлении Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения, а "все, что не достигли раньше, будет у нас".

Что сказал президент: главные тезисы

Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.

Наша цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто сейчас в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек.

Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто там не боится РФ. Именно Украина объединила ЕС.

С начала полномасштабного вторжения состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие.

Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из более прогрессивных.

Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать).

Единство это то, что мы должны сейчас сберечь.

Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира.

Наша страна станет лидером в построении "зеленой энергетики". Также нужно развивать собственное атомное поколение.

Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в ближайшее время.

Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг

Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности. 30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine.

Бизнес - это тоже защита Украины, налоги это тоже безопасность. На оборону за год направлено более 1,2 трлн. грн. Нужно помнить, что это деньги, только на средства внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.

Существующая налоговая система не устраивает тех, кто платит налоги и кто их собирает. Надо искать консенсус для ее улучшения.

Должен быть международный трибунал за военными преступниками оккупантов.

Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом Европы. Будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма.

Миллионы наших людей за границей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.

Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации.

Отмечено, что на заседании кроме президента также присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, правительство находилось в полном составе, иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

После выступления Зеленского, которое длилось почти час, состоялось награждение военных.

О чем говорил Зеленский в прошлогоднем послании

В прошлом году президент выступил с ежегодным посланием к Раде 1 декабря. Оно было посвящено внутреннему и внешнему положению. Дата была приурочена к 30-летию референдума о независимости Украины.

В частности, тогда Зеленский отчитался, что несмотря на пандемию COVID и экономический кризис, экономика превысила 190 млрд долларов, государственный долг впервые с 2013 года опустился ниже 50% ВВП, а золотовалютные резервы достигли 30 млрд долларов.

Он также анонсировал программа термомодернизации домов и экономический паспорт украинца, согласно которому на каждого ребенка планировалось завести счет, на котором будут накапливаться средства от добычи природных ресурсов.

Кроме того, он объявил о большом финансировании сектора обороны и безопасности, запуске комплексной ракетной программы и восстановлении флота. Однако многие планы были нарушены полномасштабным вторжением России.

Выступления президента в 2022 году

С начала вторжения Владимир Зеленский чаще выступал в парламенте, впервые он появился под куполом Рады 3 мая, когда в дистанционном режиме также обратился к украинцам тогдашний премьер Британии Борис Джонсон.

Украинский президент напомнил народным депутатам, что в условиях войны нужно забыть о политиканстве, законодательном спаме, ссорах и пиаре. Он также назвал их частью большого украинского войска и отметил, что единственная вещь, которая может оправдать отсутствие на пленарных заседаниях, - работа за границей, в регионах или смерть ради интересов страны.

На следующем выступлении, 23 мая 2022 года, Зеленский говорил о важной роли Польши в поддержке Украины на войне против России. И отметил, что с 24 февраля обе страны начали писать новый том в истории своих отношений.

На выступлении 28 июля президент в присутствии ряда зарубежных лидеров подчеркнул, что Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни у одной другой страны. А также отметил, что с такой же скоростью должны начаться переговоры о вступлении в ЕС.