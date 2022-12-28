Зеленский обратился к Верховной раде: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной раде.
РБК-Украина приводит основные заявления.
Так, о выступлении главы государства в парламенте сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
В своем выступлении Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения, а "все, что не достигли раньше, будет у нас".
Отмечено, что на заседании кроме президента также присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, правительство находилось в полном составе, иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.
После выступления Зеленского, которое длилось почти час, состоялось награждение военных.
В прошлом году президент выступил с ежегодным посланием к Раде 1 декабря. Оно было посвящено внутреннему и внешнему положению. Дата была приурочена к 30-летию референдума о независимости Украины.
В частности, тогда Зеленский отчитался, что несмотря на пандемию COVID и экономический кризис, экономика превысила 190 млрд долларов, государственный долг впервые с 2013 года опустился ниже 50% ВВП, а золотовалютные резервы достигли 30 млрд долларов.
Он также анонсировал программа термомодернизации домов и экономический паспорт украинца, согласно которому на каждого ребенка планировалось завести счет, на котором будут накапливаться средства от добычи природных ресурсов.
Кроме того, он объявил о большом финансировании сектора обороны и безопасности, запуске комплексной ракетной программы и восстановлении флота. Однако многие планы были нарушены полномасштабным вторжением России.
С начала вторжения Владимир Зеленский чаще выступал в парламенте, впервые он появился под куполом Рады 3 мая, когда в дистанционном режиме также обратился к украинцам тогдашний премьер Британии Борис Джонсон.
Украинский президент напомнил народным депутатам, что в условиях войны нужно забыть о политиканстве, законодательном спаме, ссорах и пиаре. Он также назвал их частью большого украинского войска и отметил, что единственная вещь, которая может оправдать отсутствие на пленарных заседаниях, - работа за границей, в регионах или смерть ради интересов страны.
На следующем выступлении, 23 мая 2022 года, Зеленский говорил о важной роли Польши в поддержке Украины на войне против России. И отметил, что с 24 февраля обе страны начали писать новый том в истории своих отношений.
На выступлении 28 июля президент в присутствии ряда зарубежных лидеров подчеркнул, что Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни у одной другой страны. А также отметил, что с такой же скоростью должны начаться переговоры о вступлении в ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.