ua en ru
Вт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський звернувся до українців з важливим проханням на тлі атак росіян

Київ, Вівторок 02 січня 2024 21:05
UA EN RU
Зеленський звернувся до українців з важливим проханням на тлі атак росіян Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям слід звертати увагу на сигнали повітряної тривоги найближчими днями. На тлі частих російських ударів важливо зберегти життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів поранення отримали 130 людей. При цьому п'ять мирних жителів загинули.

Зеленський висловив співчуття тим, хто втратив рідних та близьких.

"І, будь ласка, особливо в ці дні звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя", - заявив Зеленський.

Масований удар окупантів

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.

Основною ціллю ворога був Київ. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили близько 60 ракет. Зокрема, їм вдалося знищити ворожі гіперзвукові ракети "Кинжал", які запускали за допомогою літаків МіГ-31К.

Загалом українські захисники сьогодні знищили 72 ракети.

Незважаючи на таку результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Зокрема, у столиці поранення отримали десятки мирних мешканців через падіння уламків.

Більш детально про наслідки атаки російських терористів можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році