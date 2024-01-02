ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обратился к украинцам с важной просьбой на фоне атак россиян

Киев, Вторник 02 января 2024 21:05
UA EN RU
Зеленский обратился к украинцам с важной просьбой на фоне атак россиян Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам нужно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. На фоне частых российских ударов важно сохранить жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что в результате сегодняшнего удара российских оккупантов ранения получили 130 человек. При этом пять мирных жителей погибли.

Зеленский выразил сочувствие тем, кто потерял родных и близких.

"И, пожалуйста, особенно в эти дни обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Нелюди эти хотят причинить боль Украине. Важно беречь жизнь", - заявил Зеленский.

Массированный удар оккупантов

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Основной целью врага был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, им удалось уничтожить вражеские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускали при помощи самолетов МиГ-31К.

Всего украинские защитники сегодня уничтожили 72 ракеты.

Несмотря на такую результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

Более детально о последствии атаки российских террористов можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году