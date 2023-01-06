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Зеленський звернувся до українців: ППО зробить усе можливе, але зважайте на тривогу на свята

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців перед Різдвом. Він попросив громадян України звертати увагу на повітряну тривогу під час свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку", - заявив він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

При цьому міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук попередила, що окупанти планують вчинити терористичні акти у храмах на тимчасово окупованих територіях під час святкування Різдва.

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Володимир ЗеленськийРіздвоВійна Росії проти України