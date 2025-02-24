Зеленський звернувся до Трампа: наші люди схвильовані, чи буде підтримка від США

Президент України Володимир Зеленський під час засідання країн G7 звернувся до американського лідера Дональда Трампа. Він розповів, що українці схвильовані, чи буде продовжуватися підтримка від США.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на виступ українського президента під час засідання країн G7.

Зеленський зазначив, що має зустрітися з Трампом якомога швидше, щоб визначити умови гарантій миру та безпеки для України. За його словами, українські команди вже дуже продуктивно працюють зі США по економічній угоді, яку сподіваються підписати у Вашингтоні.

"Пане президенте Трамп, ми б хотіли дійсно почути вас, тому що всі наші люди, всі наші родини дуже схвильовані щодо того, чи буде підтримка від США, чи буде Америка лідером вільного світу. Я хочу бути відвертим з вами, для наших людей надзвичайно важливо, щоб американська підтримка і допомога залишалися", - наголосив президент.

На думку Зеленського, Україна та США дійсно можуть ефективно працювати над гарантіями безпеки для миру, але для цього необхідно, "щоб всі, хто постраждав від цієї війни, всі, хто потрапив під вплав війни, щоб всі вони були в обговорені".