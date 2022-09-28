Зеленський звернувся до російських солдатів: Хочете жити - втікайте

Ситуація на фронті є повністю зрозумілою. Якщо російські солдати хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Повторюю ще раз для тих, хто розуміє лише російською. Хочете жити - втікайте. Хочете жити - здавайтесь у полон. Хочете жити - боріться на своїх вулицях за свою свободу", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що у росіян "ітак все забрали".
"Чи у когось із вас є нафтові вежі? Чи є палаци? Чи є виноградники? Можливо, є яхти? Чи якийсь банк? За що ви взагалі боретеся? У вас є лише кредити, щось увечері пожерти і тепер - мобілізація", - наголосив президент.
Він закликав ворогів не лізти на українську землю, а також не займати українську душу та українську культуру.
Нагадаємо, США нададуть Україні додаткове озброєння на 1,1 мільярда доларів у рамках нового пакету військової допомоги. Зокрема українські військові отримають РСЗВ HIMARS.
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