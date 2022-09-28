Зеленський звернувся до російських солдатів: Хочете жити - втікайте

"Повторюю ще раз для тих, хто розуміє лише російською. Хочете жити - втікайте. Хочете жити - здавайтесь у полон. Хочете жити - боріться на своїх вулицях за свою свободу", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що у росіян "ітак все забрали".

"Чи у когось із вас є нафтові вежі? Чи є палаци? Чи є виноградники? Можливо, є яхти? Чи якийсь банк? За що ви взагалі боретеся? У вас є лише кредити, щось увечері пожерти і тепер - мобілізація", - наголосив президент.

Він закликав ворогів не лізти на українську землю, а також не займати українську душу та українську культуру.