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Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - бегите

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Ситуация на фронте вполне понятна. Если российские солдаты хотят жить, то им лучше бежать с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Повторяю еще раз для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на своих улицах за свою свободу", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что у россиян "так все забрали".

"У кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация", - подчеркнул. президент.

Он призвал врагов не лезть на украинскую землю, а также не трогать украинскую душу и украинскую культуру.

Напомним, США предоставит Украине дополнительное вооружение на 1,1 миллиарда долларов в рамках нового пакета военной помощи. В частности, украинские военные получат РСЗО HIMARS.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины