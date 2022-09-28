Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - бегите

Ситуация на фронте вполне понятна. Если российские солдаты хотят жить, то им лучше бежать с поля боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Повторяю еще раз для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на своих улицах за свою свободу", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что у россиян "так все забрали".
"У кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация", - подчеркнул. президент.
Он призвал врагов не лезть на украинскую землю, а также не трогать украинскую душу и украинскую культуру.
Напомним, США предоставит Украине дополнительное вооружение на 1,1 миллиарда долларов в рамках нового пакета военной помощи. В частности, украинские военные получат РСЗО HIMARS.
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