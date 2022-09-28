Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - бегите

"Повторяю еще раз для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на своих улицах за свою свободу", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что у россиян "так все забрали".

"У кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация", - подчеркнул. президент.

Он призвал врагов не лезть на украинскую землю, а также не трогать украинскую душу и украинскую культуру.