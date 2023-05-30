UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський звернувся до місцевої влади: укриття у містах мають бути доступними

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Представники місцевої влади мають забезпечити доступність укриттів для українців на тлі постійних атак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки дронів-камікадзе є втрати серед мирного населення. Президент зазначив, що дуже важливо враховувати повітряну тривогу і не ставитись до неї легковажно.

"Хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію: укриття у містах мають бути доступними, люди повинні розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних чиновників", - наголосив глава держави.

Закриті укриття під час тривоги

Нагадаємо, Росія останнім часом посилила обстріли України. Найбільше ракет та дронів-камікадзе вона випускає по Києву. Але минулого тижня журналісти виявили, що частину укриттів у столиці закрито під час повітряної тривоги.

У Київській міській військовій адміністрації відреагували на ситуацію. Там пообіцяли усунути проблему і станом на 24 травня знайшли вже 34 проблемних укриття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти Українивоздушная тревога