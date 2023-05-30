Зеленский обратился к местным властям: укрытия в городах должны быть доступными

Он напомнил, что в результате сегодняшней ночной атаки дронов-камикадзе есть потери среди мирного населения. Президент отметил, что очень важно учитывать воздушную тревогу и не относиться к ней легкомысленно.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию: укрытия в городах должны быть доступными, люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных чиновников", - отметил глава государства.

Закрытые укрытия во время тревоги

Напомним, Россия последнее время усилила обстрелы Украины. Больше всего ракет и дронов-камикадзе она выпускает по Киеву. Но на прошлой неделе журналисты обнаружили, что часть укрытий в столице закрыта во время воздушной тревоги.

В Киевской городской военной администрации отреагировали на сложившуюся ситуацию. Там пообещали устранить проблему и по состоянию на 24 мая нашли уже 34 проблемных укрытия.