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Зеленский обратился к местным властям: укрытия в городах должны быть доступными

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Представители местных властей должны обеспечить доступность укрытий для украинцев на фоне постоянных атак оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что в результате сегодняшней ночной атаки дронов-камикадзе есть потери среди мирного населения. Президент отметил, что очень важно учитывать воздушную тревогу и не относиться к ней легкомысленно.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию: укрытия в городах должны быть доступными, люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных чиновников", - отметил глава государства.

Закрытые укрытия во время тревоги

Напомним, Россия последнее время усилила обстрелы Украины. Больше всего ракет и дронов-камикадзе она выпускает по Киеву. Но на прошлой неделе журналисты обнаружили, что часть укрытий в столице закрыта во время воздушной тревоги.

В Киевской городской военной администрации отреагировали на сложившуюся ситуацию. Там пообещали устранить проблему и по состоянию на 24 мая нашли уже 34 проблемных укрытия.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украинывоздушная тревога