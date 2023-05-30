Зеленский обратился к местным властям: укрытия в городах должны быть доступными

Представители местных властей должны обеспечить доступность укрытий для украинцев на фоне постоянных атак оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он напомнил, что в результате сегодняшней ночной атаки дронов-камикадзе есть потери среди мирного населения. Президент отметил, что очень важно учитывать воздушную тревогу и не относиться к ней легкомысленно.
"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию: укрытия в городах должны быть доступными, люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных чиновников", - отметил глава государства.
Напомним, Россия последнее время усилила обстрелы Украины. Больше всего ракет и дронов-камикадзе она выпускает по Киеву. Но на прошлой неделе журналисты обнаружили, что часть укрытий в столице закрыта во время воздушной тревоги.
В Киевской городской военной администрации отреагировали на сложившуюся ситуацию. Там пообещали устранить проблему и по состоянию на 24 мая нашли уже 34 проблемных укрытия.
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