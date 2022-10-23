Зеленський звернувся до мерів через економію світла: не час яскравих вивісок

Президент Володимир Зеленський закликав керівників громад та мерів ретельно стежити, щоби енергія не витрачалася марно. Відновити зруйновані ударами терористів енергооб'єкти - набагато довша і складніша справа", - заявив він у вечірньому відеозверненні в неділю, 23 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
У всіх регіонах України, які стали мішенню російської терористичної атаки 22-23 жовтня, відновлено технічну можливість постачання електрики, повідомив Зеленський. Президент подякував кожному, хто "працював безперервно, щоб дати людям світло".
"Звичайно, у багатьох містах та районах нашим енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це робиться для того, щоб у всіх наших людей був доступ до енергії – в умовах, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі", – пояснив Зеленський.
"Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок", - наголосив він і закликав до дбайливого ставлення до енергоспоживання у публічному просторі.
Також президент розповів про відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях. "Щодня я отримую нові звіти про підключення до газу, води, електрики сотень домогосподарств у звільнених районах. Тільки сьогодні і лише у двох районах Харківської області 346 абонентів - знову з газом. Місто Вовчанськ - ще 750 абонентів з електрикою. Місто Ізюм - ще 300 абонентів із електрикою", - уточнив Зеленський.
Сьогодні енергетики повідомили про відновлювальні та ремонтні роботи на енергооб'єктах у Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Волинській областях.
У Києві та Київській області також запровадили стабілізаційні відключення світла. Від суб'єктів господарювання просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .