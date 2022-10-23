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Комунальники разом з ДТЕК відновлюють систему життєдіяльності Києва, - Кличко

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Неділя 23 жовтня 2022 16:14
Комунальники разом з ДТЕК відновлюють систему життєдіяльності Києва, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Працівники комунальних служб разом з енергетиками компанії ДТЕК працюють над відновленням системи життєдіяльності Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Повністю силами наших комунальних служб та ДТЕКу було відновлено енергопостачання у районах міста Києва. Тобто ми знову відновлюємо систему життєдіяльності для того, щоби кияни не відчували дискомфорту", - сказав він.

Кличко додав, що під час опалювального сезону важливо, щоб люди були забезпечені електроенергією та водою, а ключовою складовою роботи комунальників є забезпечення киян теплом.

Мер також зазначив, що виглядає так, наче головною метою росії є гуманітарна катастрофа в Києві, коли люди будуть жити без світла, води та тепла.

"Їхнє завдання заморозити всіх, захопити Україну. І Україна їм потрібна виключно як територія без населення, проти якого вони борються, вбиваючи обстрілами мирних жителів", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок обстрілів в країні були вимушено розпочаті тимчасові відключення електроенергії.

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Віталий Кличко Електроенергія
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