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Зеленский обратился к мэрам из-за экономии света: не время ярких вывесок

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В условиях атак России на энергетические объекты Украины нужно следить за тем, чтобы энергия не тратилась впустую. Яркие витрины и вывески в сегодняшних условиях – лишние вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве", - сказал он.

Президент напомнил, что во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. "Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", – пояснил Зеленский.

Также президент рассказал о возобновлении критической инфраструктуры на деоккупированных территориях. "Ежедневно я получаю новые отчеты о подключении к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств в освобожденных районах. Только сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов - снова с газом. Город Волчанск - еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм - еще 300 абонентов с электричеством", – уточнил Зеленский.

Сегодня энергетики сообщили о возобновляемых и ремонтных работах на энергообъектах в Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Волынской областях.

В Киеве и Киевской области также были введены стабилизационные отключения света. От субъектов хозяйствования просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

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Владимир Зеленский