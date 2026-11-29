Україна поважає сувернітет Лівії, жодного разу не атакувала її населення та порти, а також не збирається це робити.
З такою заявою виступив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Глава держави вирішив прокоментувати суперечки навколо нещодавньої атаки України на російські судна в лівійських водах.
За даними сил, що базуються на сході Лівії, внаслідок удару по військовому кораблю РФ у порту Бенгазі загинули двоє морських офіцерів самопроголошеної Лівійської національної армії.
Зеленський назвав російські військові кораблі, які перевозять зброю, законними цілями та попередив, що українські сили й надалі завдаватимуть ударів по таких суднах.
Водночас він запевнив, що Україна не має наміру провокувати ескалацію в північноафриканській країні.
Крім того, Зеленський публічно звернувся до лівійської влади та всього народу, наголосивши, що Київ поважає суверенітет Лівії, а також не атакував ані її територію, ані порти.
22 листопада українські морські дрони атакували російські судна неподалік лівійського порту у Бенгазі.
Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження корвета "Меркурій" та оприлюднив відео знищення одного з найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ. На його борту перебував багатофункціональний вертоліт Ка-27.
Під удар також потрапив російський суховантаж MV ANGARA, який використовували для перевезення військових вантажів.
Згодом Зеленський заявив, що операція в Лівії була проведена без попереднього узгодження з Європою.
Також стало відомо, що Лівія вимагатиме від України компенсації за удар по порту в Бенгазі.