Глава держави вирішив прокоментувати суперечки навколо нещодавньої атаки України на російські судна в лівійських водах.

За даними сил, що базуються на сході Лівії, внаслідок удару по військовому кораблю РФ у порту Бенгазі загинули двоє морських офіцерів самопроголошеної Лівійської національної армії.

Зеленський назвав російські військові кораблі, які перевозять зброю, законними цілями та попередив, що українські сили й надалі завдаватимуть ударів по таких суднах.

Водночас він запевнив, що Україна не має наміру провокувати ескалацію в північноафриканській країні.

Крім того, Зеленський публічно звернувся до лівійської влади та всього народу, наголосивши, що Київ поважає суверенітет Лівії, а також не атакував ані її територію, ані порти.