Лівія вимагатиме від України компенсації за удар по порту Бенгазі
Влада, що контролює схід Лівії, має намір вимагати від України компенсації за удари по порту Бенгазі.
Про це заявив очільник МЗС уряду, що контролює схід Лівії Абда аль-Хаді аль-Хувейджа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новості".
"Уряд Лівії підтвердив, що має повне законне право вимагати компенсації та відшкодування збитків, завданих цими нападами. Ми підкреслюємо, що будь-яка вимога про компенсацію має, відповідно до міжнародного права та норм юридичної відповідальності, охоплювати як людську, так і матеріальну шкоду", - заявив міністр.
За його словами, йдеться про захист прав сімей загиблих і постраждалих, а також про відшкодування збитків, завданих об'єктам, інфраструктурі порту та економічним підприємствам.
Раніше член президентської ради Лівії Муса аль-Куні поклав відповідальність за удари по Бенгазі на Київ і назвав їх неприпустимими, а лівійське МЗС вимагало від України офіційних пояснень щодо повідомлень про причетність до атак.
Нагадаємо, що 22 листопада Україна атакувала морськими дронами російські цілі у лівійському порту Бенгазі, знищивши корвет "Меркурій", вертоліт Ка-27 та суховантаж із озброєнням MV Angara.
У Кремлі відреагували на знищення Україною корвету "Меркурій" біля берегів Лівії стримано - речник російського диктатора Дмитро Пєсков переадресував питання до Міноборони РФ.
Водночас влада Лівії звинуватила Київ у порушенні суверенітету. В МЗС України на це відповіли, що удар завдавався виключно по законних військових цілях РФ у межах права на самооборону згідно зі Статутом ООН.
Згодом, після критики з боку МЗС Італії щодо відсутності попереджень, президент України Володимир Зеленський обговорив інцидент із прем'єркою Джорджею Мелоні та визнав, що операція в Лівії була проведена без попереднього узгодження з Європою.