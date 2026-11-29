Глава государства решил прокомментировать споры вокруг недавней атаки Украины на российские суда в ливийских водах.

По данным сил, базирующихся на востоке Ливии, в результате удара по военному кораблю РФ в порту Бенгази погибли два морских офицера самопровозглашенной Ливийской национальной армии.

Зеленский назвал российские военные корабли, перевозящие оружие, законными целями и предупредил, что украинские силы и дальше будут наносить удары по таким судам.

В то же время, он заверил, что Украина не намерена провоцировать эскалацию в североафриканской стране.

Кроме того, Зеленский публично обратился к ливийским властям и всему народу, подчеркнув, что Киев уважает суверенитет Ливии, а также не атаковал ни ее территорию, ни порты.