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Україна поважає сувернітет Лівії, жодного разу не атакувала її населення та порти, а також не збирається це робити.

З такою заявою виступив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Глава держави вирішив прокоментувати суперечки навколо нещодавньої атаки України на російські судна в лівійських водах. За даними сил, що базуються на сході Лівії, внаслідок удару по військовому кораблю РФ у порту Бенгазі загинули двоє морських офіцерів самопроголошеної Лівійської національної армії. Зеленський назвав російські військові кораблі, які перевозять зброю, законними цілями та попередив, що українські сили й надалі завдаватимуть ударів по таких суднах. Водночас він запевнив, що Україна не має наміру провокувати ескалацію в північноафриканській країні. Крім того, Зеленський публічно звернувся до лівійської влади та всього народу, наголосивши, що Київ поважає суверенітет Лівії, а також не атакував ані її територію, ані порти.