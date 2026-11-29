Зеленский обратился к Ливии после атаки Украины на корабли РФ в Бенгази
Украина уважает суверитет Ливии, ни разу не атаковала ее население и порты, а также не собирается это делать.
С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Глава государства решил прокомментировать споры вокруг недавней атаки Украины на российские суда в ливийских водах.
По данным сил, базирующихся на востоке Ливии, в результате удара по военному кораблю РФ в порту Бенгази погибли два морских офицера самопровозглашенной Ливийской национальной армии.
Зеленский назвал российские военные корабли, перевозящие оружие, законными целями и предупредил, что украинские силы и дальше будут наносить удары по таким судам.
В то же время, он заверил, что Украина не намерена провоцировать эскалацию в североафриканской стране.
Кроме того, Зеленский публично обратился к ливийским властям и всему народу, подчеркнув, что Киев уважает суверенитет Ливии, а также не атаковал ни ее территорию, ни порты.
Операция Украины в Ливии
22 ноября украинские морские дроны атаковали российские суда у ливийского порта в Бенгази.
Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение корвета "Меркурий" и обнародовал видео уничтожение одного из самых современных кораблей Черноморского флота РФ. На его борту находился многофункциональный вертолет Ка-27.
Под удар также попал российский сухогруз MV ANGARA, который использовали для перевозки военных грузов.
Впоследствии Зеленский заявил, что операция в Ливии была проведена без предварительного согласования с Европой.
Также стало известно, что Ливия потребует от Украины компенсацию за удар по порту в Бенгази.