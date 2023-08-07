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Зеленський звернувся до грузинського народу у 15 річницю вторгнення РФ

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський звернувся до грузинського народу у 15 річницю вторгнення Росії до Грузії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у ссвоєму мікроблозі в Twitter.

Президент написав, що українці висловлюють солідарність із грузинським народом і рішуче підтримують суверенітет й територіальну цілісність цієї країни.

"Лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання Росії, як загарбника, й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ", - написав Зеленський.

Вторгнення Росії до Грузії

7 серпня 2008 року Росія ввела свої війська на територію Грузії. В результаті цього Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Грузія на шляху до ЄС

Тбілісі в рамках євроінтеграції має завершити всі необхідні реформи згідно з планом щодо набуття статусу кандидата в члени ЄС. Втім, в Євросоюзі вбачають в кроках грузинського уряду на цьому шляху певні відступи.

Зокрема, через поновлення авіасполучення з РФ нещодавно Грузії передали офіційний демарш від імені 27 держав ЄС, і тоді посол Євросоюзу зауважив, що таке рішення Тбілісі суперечить рішучості ЄС ізолювати РФ через війну проти України.

Раніше також у Брюсселі закликали Грузію долучитися до санкцій і "зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти" обмежувальні заходи.

Проте в парламенті Грузії заявили, що Тбілісі не бачить ризиків для себе у відновленні польотів бортів російських авіакомпаній, а саме таке рішення продиктоване виключно "політикою терпіння".

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