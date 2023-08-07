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Зеленский обратился к грузинскому народу в 15-ю годовщину вторжения РФ

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к грузинскому народу в 15-ю годовщину вторжения России в Грузию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Президент написал, что украинцы выражают солидарность с грузинским народом и решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность этой страны.

"Только полная деоккупация украинских и грузинских земель, наказание России как захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир", - написал Зеленский.

Вторжение России в Грузию

7 августа 2008 г. Россия ввела свои войска на территорию Грузии. В результате Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Грузия по пути в ЕС

Тбилиси в рамках евроинтеграции должна завершить все необходимые реформы в соответствии с планом вступления кандидата в члены ЕС. Впрочем, в Евросоюзе видят в шагах грузинского правительства на этом пути некоторые отступления.

В частности, из-за возобновления авиасообщения с РФ недавно Грузии передали официальный демарш от имени 27 государств ЕС, и тогда посол Евросоюза заметил, что такое решение Тбилиси противоречит решимости ЕС изолировать РФ из-за войны против Украины.

Ранее также в Брюсселе призвали Грузию присоединиться к санкциям и "сохранять бдительность по любым возможным попыткам обойти" ограничительные меры.

Однако в парламенте Грузии заявили, что Тбилиси не видит риска для себя в возобновлении полетов бортов российских авиакомпаний, а именно такое решение продиктовано исключительно "политикой терпения".

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