Зеленський звернувся до Франкофонії: РФ випустила понад 4700 ракет, ми маємо це зупинити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

"Звернувся до учасників Міжнародної організації Франкофонії. Росія застосувала понад 4700 ракет за 270 днів повномасштабної війни. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", - сказав Зеленський.

За його словами, ми маємо зупинити російську агресію. Повернення миру можливе. Але воно можливе тоді, коли кожен у світі розуміє, що ніхто не заслуговує жодного дня терору.