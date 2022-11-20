Зеленский обратился к Франкофонии: РФ выпустила более 4700 ракет, мы должны это остановить

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

"Обратился к участникам Международной организации Франкофонии. Россия применила более 4700 ракет за 270 дней полномасштабной войны. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - сказал Зеленский.

По его словам, мы должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно. Но оно возможно тогда, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора.