Зеленський звернувся до Євроради та закликав почати переговори про членство України у ЄС

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

"Цей тиждень я почав поїздкою на фронт у дві наші області - Донецьку та Запорізьку. Там зараз зосереджено найбільше бойових операцій - як наступальних, так і оборонних. Висока інтенсивність боїв, найвищий героїзм наших людей", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що нам вдається звільняти від окупантів нашу землю та людей, і це найголовніше. Що успішнішими зараз будуть українські воїни, то надовше Росія перестане бути небезпечною і для України, і для всієї Європи.

"Історія демонструє, що невдалі агресії завжди роблять диктатури слабкими. Власне це ми зараз і бачимо у Росії - бачимо таку потрібну нам їхню слабкість. Що слабшою буде Росія та що більше її господарі боятимуться заколотів і бунтів, то більше вони боятимуться дратувати нас із вами", - додав президент.

Подякував за допомогу

Зеленський висловив подяку всім, хто допомагає Україні оборонятись від російської агресії, за кожну надану нам систему ППО, яка рятує життя. Також він не забув і про європейську ініціативу щодо мільйона снарядів для України, за танкову коаліцію та за всі оборонні пакети, які були надані нашій державі.

"Зокрема, Україна вдячна Литві та Польщі, і ми не дозволимо Росії чи її терористичним групам навіть пробувати ламати з території Білорусі безпеку литовського та польського народів", - додав президент.

Членство України в ЄС

Президент у зверненні заявив, що це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. За його словами, Україна готова до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Він додав, що Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо.

Шлях України до вступу в Євросоюз

Україна минулого року отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це означає, що Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники вже кілька разів озвучували очікування, що переговори щодо вступу до Євросоюзу можуть розпочатися цього року.

ЄС оголосив проміжний усний звіт про прогрес України у виконанні цих рекомендацій. Восени має бути представлений письмовий звіт. Україна розраховує, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться вже до кінця 2023 року.