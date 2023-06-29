Зеленский обратился к Евросовету и призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

"Эту неделю я начал поездкой на фронт в две наши области - Донецкую и Запорожскую. Там сейчас сосредоточено больше всего боевых операций - как наступательных, так и оборонительных. Высокая интенсивность боев, высокий героизм наших людей", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что нам удается освобождать от оккупантов нашу землю и людей, и это самое главное. Чем успешнее сейчас будут украинские воины, тем дольше Россия перестанет быть опасной и для Украины, и для всей Европы.

"История показывает, что неудачные агрессии всегда делают диктатуры слабыми. Собственно это мы сейчас и видим в России - видим такую нужную нам их слабость. Чем слабее будет Россия и чем больше ее хозяева будут бояться мятежей и бунтов, тем больше они будут бояться раздражать нас с вами", - добавил президент.

Поблагодарил за помощь

Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает Украине обороняться от российской агрессии, за каждую предоставленную нам систему ПВО, которая спасает жизни. Также он не забыл и о европейской инициативе по миллиону снарядов для Украины, за танковую коалицию и за все оборонные пакеты, которые были предоставлены нашему государству.

"В частности, Украина благодарна Литве и Польше, и мы не позволим России или ее террористическим группам даже пробовать ломать с территории Беларуси безопасность литовского и польского народов", - добавил президент.

Членство Украины в ЕС

Президент в обращении заявил, что это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. По его словам, Украина готова к началу переговоров о членстве, и наш прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии стоит зафиксировать. Он добавил, что Украина настроена как можно быстрее подготовиться к началу переговоров о членстве, и мы это сделаем.

Путь Украины к вступлению в Евросоюз

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры о вступлении в Евросоюз могут начаться в этом году.

ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины по выполнению этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет. Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся до конца 2023 года.