Зеленський звернувся до Гельсінської комісії під час слухання щодо воєнних злочинів РФ

"Світ бачив спалені російською армією українські міста й села. Кожен у світі принаймні чув про масові вбивства, які неминуче йдуть за російським триколором по окупованій території", - сказав Зеленський у своєму зверненні до учасників слухання Гельсінської комісії США на тему "Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України: Уроки Нюрнберга".

Президент нагадав, що неможливо змиритися з болем сімей, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей. Всьому світу необхідно не забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав.

"Хай на шляху правосуддя не буде перешкод! Так само як нацизм, має бути засуджена й путінська держава. Я закликаю всіх, хто має змогу прискорити настання реального миру", - сказав президент.

Спецтрибунал над РФ за агресію проти України

Нагадаємо, близько сорока країн створили групу, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

Як раніше заявляли у Верховній раді, спеціальний трибунал може запрацювати вже у 2024 році.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

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