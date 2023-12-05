Зеленський звернеться до сенаторів США напередодні голосування Конгресом допомоги Україні, - ЗМІ

За його словами, Зеленський має проінформувати сенаторів про стан війни в Україні та також необхідність додаткової військової допомоги. Розмова Зеленського та сенаторів відбудеться за день до того, як в Сенаті заплановано голосувати за виділення пакета 61 мільярда доларів для України.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами в рамках нашого завтрашнього секретного брифінгу, щоб ми могли безпосередньо від нього почути, що саме поставлено на карту в цьому голосуванні. Я прошу, щоб усі сенатори були присутні на цьому важливому брифінгу", - сказав Шумер.

Допомога Україні від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та безпека кордону.

За інформацією ЗМІ, ініціативу президента винесуть на голосування у верхній палаті Конгресу вже сьогодні, 4 грудня.

Варто зазначити, у Білому домі заявляли про те, що Сполучені Штати Америки не будуть спроможні надавати Україні нову зброю у разі, якщо Конгрес не виділить фінансування.

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