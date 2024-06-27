Саммит НАТО будет "очень хорошим". Зеленский встретился со Столтенбергом
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Обсудили, в частности, предстоящий саммит Альянса в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства на пресс-службу НАТО.
"Провел встречу с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Ключевое внимание - подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО", - написал Зеленский.
Он также добавил, что Украина ожидает решения по усилению роли Альянса в координации помощи в сфере безопасности и тренировок украинских военных, а также долгосрочных финансовых обязательств для стабильной поддержки нашей страны.
"Спасибо Йенсу Столтенбергу за усилия по консолидации поддержки Украины со стороны союзников, в частности, усиление возможностей для защиты украинского неба", - отметил президент.
В свою очередь Столтенберг заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне будет "очень хорошим" как для Альянса, так и для Украины.
"Я убежден, что мы действительно на пути к очень хорошему саммиту НАТО как для Украины, так и для НАТО", - отметил генсек Альянса.
Столтенберг ожидает, что участники саммита согласуют ведущую роль НАТО в координации и поставке помощи для Украины, а также в тренировке украинских военных.
Он также рассчитывает, что союзники поддерживают его предложение о введении долгосрочных финансовых обязательств, чтобы "предоставить Украине больше предсказуемости в полученной поддержке".
Саммит НАТО в Вашингтоне
Напомним, в Вашингтоне в июле состоится юбилейный саммит НАТО. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, мероприятие будет сфокусировано на разработке "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.
При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Киев ожидает от союзников стратегических решений по противовоздушной обороне.
Что Украина хотела бы, на что рассчитывает и что может получить на саммите в Вашингтоне, - читайте в материале РБК-Украина.
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