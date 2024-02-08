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Зеленський зустрівся з Залужним. Говорили про перестановки в ЗСУ

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України ()
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Валерієм Залужним. Провели серйозну розмову, у тому ж числі й щодо перестановок в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України", - написав президент. 

Як відзначив Зеленський, під час зустрічі вони обговорили оновлення, які потребують ЗСУ, а також порушили питання щодо того, хто може бути в оновленому керівництві армії. 

"Час для такого оновлення - саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", - додав Зеленський. 

Що каже Залужний  

У своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ відзначив, що битва України продовжується й сьогодні, а завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024. Через це усі повинні змінитись й адаптуватись до нових реалій. 

За словами Залужного, разом з президентом вони провели важливу й серйозну розмову під час якої були прийняті рішення щодо необхідності зміни підходів та стратегії. 

"Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть", - додав головнокомандувач ЗСУ. 

Чутки про відставку Залужного

Близько тижня тому у мережі почали розповсюджувати чутки про те, що президент України, нібито, вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Більш детально про те, чому зіпсувалися відносини Зеленського із Залужним і чи відправлять головнокомандувача у відставку - у матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про досягнення Валерія Залужного та головні заяви генерала про війну можна почитати за посиланням

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Володимир ЗеленськийВалерій ЗалужнийВійна в Україні