Зеленський зустрівся з віце-президентом Єврокомісії: про що говорили (відео)

"Під час зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом обговорили питання невідкладної фінансової підтримки України до кінця цього року та узгодження планів на 2023 рік", - повідомив Зеленський.

За словами президента, він також обговорив з віце-президентом Єврокомісії План швидкого відновлення житла й об’єктів соціальної інфраструктури (Fast Recovery Plan).

"І залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України. Зокрема, шляхом відпрацювання механізму використання заморожених російських активів на території ЄС", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва. Під час свого візиту він також встиг зустрітися і з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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