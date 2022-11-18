RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с вице-президентом Еврокомиссии: о чем говорили (видео)

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"В ходе встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом обсудили вопросы безотлагательной финансовой поддержки Украины до конца этого года и согласования планов на 2023 год ", - сообщил Зеленский.

По словам президента, он также обсудил с вице-президентом Еврокомиссии План скорейшего восстановления жилья и объектов социальной инфраструктуры (Fast Recovery Plan).

привлечение Еврокомиссии к запуску Фонда восстановления Украины. В частности, путем отработки механизма использования замороженных российских активов на территории ЕС", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев. В ходе своего визита он также успел встретиться и с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕврокомиссияКиев