Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм на саміті миру

"Зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую за гуманітарну підтримку України, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими", - написав Зеленський.

Він подякував йому за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Це дуже важливо для нас.

"Цінуємо також зусилля Його Всесвятості щодо сприяння розвитку і зміцненню православ’я в Україні та діалог з духовенством країн світу й державами-партнерами із цього питання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав до обміну між Україною та Росією за принципом "всіх на всіх".

Глобальний саміт миру

Цими вихідними у Швейцарії проходить саміт миру, у якому беруть очасть близько 100 країн та організацій.

За словами Зеленського, на саміті планують розглянути низку основних питань, які стосуються війни в Україні. Зокрема, учасники саміту мають розглянути питання з формули миру України. За даними швейцарських ЗМІ, учасники саміті поки не дійшли згоди щодо декларації.

Детальніше про український саміт миру - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.