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Патріарх Варфоломій закликав до обміну "всіх на всіх" між Україною та Росією

Неділя 05 травня 2024 11:00
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Патріарх Варфоломій закликав до обміну "всіх на всіх" між Україною та Росією Фото: Вселенський Патріарх Варфоломій (britannica-com)
Автор: Наталія Юрченко

Вселенський Патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав до обміну між Україною та Росією за принципом "всіх на всіх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на послання Варфоломія.

Під час літургії духовний лідер православних християн заявив, що підтримує ідею громадського руху "Наш вихід" щодо обміну "всіх на всіх" між Україною та РФ.

"Ми молимося за справедливий мир у багатостраждальній Україні. Духовно ми підтримуємо ініціативу "Нашого виходу" щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми і серця, щоб ми могли йти шляхом істини і свободи, повні воскресіння і надії, з воскреслим Христом на наших устах", - заявив Патріарх.

Обмін "всіх на всіх"

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Україна розглядає можливість проведення обміну за принципом "всіх на всіх".

На католицький Великдень, 31 березня, Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх". Українська влада відреагувала на це, заявивши, що підтримує ініціативу, але Росія у традиційній для неї манері виступає "проти".

Президент Володимир Зеленський також висловився про ідею обміну "всіх на всіх". На його думку, це можна зробити до завершення війни.

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