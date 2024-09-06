Зеленський зустрівся з Шольцом: обговорили підготовку до другого Саміту миру

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Під час зустрічі політики обговорили підготовку до другого Саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Дякую за надання Україні комплексної допомоги, насамперед військової, від початку повномасштабного російського вторгнення. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців", - підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, що під час зустрічі вони з Шольцом обговорили імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

"Дякую, що разом робимо все для того, щоб наблизити справедливий мир", - підсумував він.