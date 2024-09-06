ua en ru
Пт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з Шольцом: обговорили підготовку до другого Саміту миру

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 17:42
UA EN RU
Зеленський зустрівся з Шольцом: обговорили підготовку до другого Саміту миру Фото: український президент Володимир Зеленський з німецьким канцлером Олафом Шольцом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Під час зустрічі політики обговорили підготовку до другого Саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Дякую за надання Україні комплексної допомоги, насамперед військової, від початку повномасштабного російського вторгнення. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців", - підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, що під час зустрічі вони з Шольцом обговорили імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

"Дякую, що разом робимо все для того, щоб наблизити справедливий мир", - підсумував він.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що 6 вересня президент України особисто відвідає чергову зустріч у форматі "Рамштайн".

Сьогодні Зеленський прибув на засідання "Рамштайну". Як відомо, після цього він вирушить до Італії

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Олаф Шольц
NEWS
Били балістикою. В Павлограді вже понад 50 постраждалих після атаки РФ
Били балістикою. В Павлограді вже понад 50 постраждалих після атаки РФ
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ