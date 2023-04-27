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Зеленський зустрівся з радником прем'єра Британії з нацбезпеки: що відомо

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Київ, Четвер 27 квітня 2023 09:30
Зеленський зустрівся з радником прем'єра Британії з нацбезпеки: що відомо Фото: Володимир Зеленський зустрівся з радником прем'єра Британії з нацбезпеки Тімоті Барроу (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки", - сказав Зеленський.

Президент і радник прем’єр-міністра Великої Британії обговорили питання подальшого надання оборонної допомоги Україні. Зокрема, Зеленський наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору. Він закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України.

Сторони також обговорили підготовку до проведення Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку. Зеленський зазначив, що Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни й посилять безпеку Європи.

У цьому контексті президент також поінформував радника про роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України, допоки наша держава перебуває на шляху до членства в НАТО.

У зустрічі також взяли участь начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін і помічник голови британського уряду з військових питань Джеймі Норман.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія не надсилатиме винищувачі в Україну в "короткостроковій перспективі". При цьому, в майбутньому постачання літаків все ж не варто виключати.

До того ж раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, наразі союзникам слід зосередитися на питанні посилення наземного озброєння.

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