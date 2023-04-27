Зеленский встретился с советником премьера Британии по нацбезопасности: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Хочу попросить вас продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине всего нужного вооружения и военной техники", - сказал Зеленский.

Президент и советник премьер-министра Великобритании обсудили вопросы дальнейшего предоставления оборонной помощи Украине. В частности, Зеленский отметил важность передачи Украине военных самолетов западного образца, а также различных видов вооружений, необходимых для противостояния российскому агрессору. Он призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины.

Стороны также обсудили подготовку к проведению саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе летом. Зеленский отметил, что Украина ожидает от саммита конкретных решений, которые приблизят к завершению войны и усилят безопасность Европы.

В этом контексте президент также проинформировал советника о работе над созданием действенных гарантий безопасности для Украины, пока наше государство находится на пути к членству в НАТО.

Во встрече также приняли участие начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и помощник главы британского правительства по военным вопросам Джейми Норман.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в "краткосрочной перспективе". При этом в будущем поставки самолетов все же не стоит исключать.

К тому же ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что союзникам следует сосредоточиться на вопросе усиления наземного вооружения.