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Зеленський зустрівся з президентом Румунії: обговорили питання ППО й не тільки

Україна, Четвер 11 квітня 2024 16:16
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Зеленський зустрівся з президентом Румунії: обговорили питання ППО й не тільки Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 квітня, зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Серед іншого вони обговорили російську агресію та нестачу систем протиповітряної оборони в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорили взаємодію в оборонній сфері. Поінформував про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита", - розповів президент.

За словами Зеленського, разом з Йоханнісом вони обговорили роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою.

"Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна - Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив глава України.

Нагадаємо, днями Румунія закликала до "амбітних дій" у підтримці України на саміті НАТО.

Ми також писали, із якими проблемами українські біженці стикаються у Румунії. Лише 10% респондентів можуть задовольнити всі свої основні потреби.

Крім того, РБК-Україна розповідало, що восени українці стали більше виїжджати із Румунії. Однією з причин була затримка соціальних виплат.

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