Зеленський зустрівся з президентом Румунії: обговорили питання ППО й не тільки

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 квітня, зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Серед іншого вони обговорили російську агресію та нестачу систем протиповітряної оборони в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорили взаємодію в оборонній сфері. Поінформував про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита", - розповів президент.

За словами Зеленського, разом з Йоханнісом вони обговорили роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою.

"Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна - Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив глава України.