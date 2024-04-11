Зеленський зустрівся з президентом Румунії: обговорили питання ППО й не тільки
Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 квітня, зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Серед іншого вони обговорили російську агресію та нестачу систем протиповітряної оборони в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
"Під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорили взаємодію в оборонній сфері. Поінформував про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита", - розповів президент.
За словами Зеленського, разом з Йоханнісом вони обговорили роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою.
"Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна - Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив глава України.
Нагадаємо, днями Румунія закликала до "амбітних дій" у підтримці України на саміті НАТО.
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Крім того, РБК-Україна розповідало, що восени українці стали більше виїжджати із Румунії. Однією з причин була затримка соціальних виплат.
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