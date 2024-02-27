Із якими проблемами українські біженці стикаються у Румунії: опитування

Румунія надає тимчасовий захист понад 145 тисячам українців. Через два роки війни багато з них стикаються із матеріальними труднощами та проблемами з інтеграцією.

Які найбільші потреби українських біженців у Румунії, РБК-Україна розповідає з посиланням на romania-insider.com .

Гуманітарна організація Save the Children Romania провела опитування українських біженців у Румунії щодо їхніх проблем та намірів. Більшість респондентів зазначили, що не планують залишатися у країні, а ті, хто має такі наміри, як пріоритет вказують освіту своїх дітей та потреби в інтеграції.

Серед найбільших потреб українці назвали оплату оренди квартири та комунальних послуг (74%), відвідування лікаря та придбання ліків (54%), одягу та взуття (43%), предметів побуту (39%) та харчування (32%).

Згідно з результатами опитування, 93% респондентів живуть в орендованих квартирах або будинках, лише 3% проживають у державних центрах розміщення, а 2,4% – у приватних осіб без орендної плати.

Лише 10% респондентів можуть задовольнити всі свої основні потреби. Більшість батьків відповіли, що не можуть задовольнити всі власні основні потреби, але намагаються забезпечити необхідне для своїх дітей, заощаджуючи гроші.

На момент опитування не були працевлаштовані 62% респондентів, 17% мали контракти в Румунії, а 11% працювали віддалено в компанії за межами країни. Водночас 7% працювали без трудового контракту. Основними причинами безробіття були відсутність навичок спілкування румунською мовою (65%) і потреба піклуватися про члена сім'ї (54%).

Школи та дитсадки у Румунії відвідують 12% українських дітей, 49,5% навчаються в українській системі дистанційного навчання, 19% навчаються о обох країнах. Водночас 10% навчаються за українським форматом навчання в Румунії, а 8% не відвідують жодну форму навчання. Для дітей, які не навчаються в румунських школах, основною перешкодою є незнання мови (71%).

Понад половина опитаних (54%) вказують на важкодоступність медичних послуг.