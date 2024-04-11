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Зеленский встретился с президентом Румынии: обсудили вопросы ПВО и не только

Украина, Четверг 11 апреля 2024 16:16
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Зеленский встретился с президентом Румынии: обсудили вопросы ПВО и не только Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 11 апреля, встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Среди прочего они обсудили российскую агрессию и недостаток систем противовоздушной обороны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсудили взаимодействие в оборонной сфере. Проинформировал о российских обстрелах Днестровской ГЭС. Украинская ПВО нуждается в усилении для создания надежного воздушного щита", - рассказал президент.

По словам Зеленского, вместе с Йоханнисом они обсудили работу экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой.

"Ценим позицию Румынии в вопросе транзита украинской агропродукции. В условиях агрессии России тандем Украина - Румыния делает значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул глава Украины.

Напомним, на днях Румыния призвала к "амбициозным действиям" в поддержке Украины на саммите НАТО.

Мы также писали, с какими проблемами украинские беженцы сталкиваются в Румынии. Только 10% респондентов могут удовлетворить все свои основные потребности.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, что осенью украинцы стали больше уезжать из Румынии. Одной из причин была задержка социальных выплат.

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