Зеленський зустрівся з лідерами країн Північної Європи: що обговорили

Зустріч з президентом Фінляндії

Зеленський зазначив, що зустрівся з президентом Фінляндії, щоб подякувати йому за 21 пакет оборонної допомоги для українських захисників та за подвоєння виробництва артилерійських боєприпасів у Фінляндії.

"Такі кроки критично важливі не тільки для нашої свободи, але й для свободи інших європейських країн, особливо для тих, хто має спільний кордон з Росією. Європейське середовище безпеки докорінно змінилося, і ми можемо захистити нашу спільну свободу, лише діючи разом і з довгостроковими зобов'язаннями", - додав президент.

Він також уточнив, що під час переговорів було порушено тему формули миру та того, як досягти справедливого миру в Україні, у всій Європі та за її межами.

Зустріч з прем'єром Швеції

За словами Зеленського, він подякував Ульфу Крістерссону за 14 пакетів військової допомоги, зокрема за зенітний ракетний комплекс IRIS-T, бойові машини піхоти CV-90 і не тільки.

Президент обговорював з главою шведського уряду саміт Європейської ради та важливість здійснення історичних кроків для України та Європи.

Як зазначив президент, він вірить, що настане день, коли голос Швеції до НАТО підтримуватиме членство України.

Зустріч з прем'єром Данії

Зеленський розповів, що подякував Метте Фредеріксен за військову допомогу, у тому числі і за нещодавній великий пакет, а також за підтримку у відновленні Миколаєва та лідерство в авіаційній коаліції.

"Довгострокова підтримка, єдність і сила - ключові чинники для перемоги над російською агресією в Україні. Я вдячний Данії за те, що вона поділяє ці спільні цілі і працює разом з нами для досягнення справедливого миру", - додав президент.

Зустріч з прем'єром Ісландії

Президент України подякував Катрін Якобсдоттір за політичну, дипломатичну, санкційну та гуманітарну підтримку Ісландії, а також за створення реєстру збитків.

"Скоординували наступні міжнародні кроки та обговорили довгострокову підтримку на 2024 рік і далі. Наша спільна мета - захист свободи в Україні та у всій Європі, і ми працюємо разом для її досягнення", - уточнив він.

Візит Зеленського до Норвегії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 грудня, перебуває з візитом у Норвегії. Там він бере участь у саміті "Україна - Північна Європа".

Зокрема, у нього були заплановані зустрічі з лідерами Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.