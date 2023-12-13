Зеленский встретился с лидерами стран Северной Европы: что обсудили

Встреча с президентом Финляндии

Зеленский отметил, что встретился с президентом Финляндии, чтобы поблагодарить его за 21 пакет оборонной помощи для украинских защитников и за удвоение производства артиллерийских боеприпасов в Финляндии.

"Такие шаги критически важны не только для нашей свободы, но и для свободы других европейских стран, особенно для тех, кто имеет общую границу с Россией. Европейская среда безопасности в корне изменилась, и мы можем защитить нашу общую свободу, только действуя вместе и с долгосрочными обязательствами", - добавил президент.

Он также уточнил, что в ходе переговоров была затронута тема формулы мира и того, как достичь справедливого мира в Украине, во всей Европе и за ее пределами.

Встреча с премьером Швеции

По словам Зеленского, он поблагодарил Ульфа Кристерссона за 14 пакетов военной помощи, в частности за зенитный ракетный комплекс IRIS-T, боевые машины пехоты CV-90 и не только.

Президент обсуждал с главой шведского правительства самит Европейского совета и важность совершения исторических шагов для Украины и Европы.

Как отметил президент, он верит, что настанет день, когда голос Швеции в НАТО будет поддерживать членство Украины.

Встреча с премьером Дании

Зеленский рассказал, что поблагодарил Метте Фредериксен за военную помощь, в том числе и за недавний большой пакет, а также за поддержку в восстановлении Николаева и лидерство в авиационной коалиции.

"Долгосрочная поддержка, единство и сила - ключевые факторы для победы над российской агрессией в Украине. Я благодарен Дании за то, что она разделяет эти общие цели и работает вместе с нами для достижения справедливого мира", - добавил президент.

Встреча с премьером Исландии

Президент Украины поблагодарил Катрин Якобсдоттир за политическую, дипломатическую, санкционную и гуманитарную поддержку Исландии, а также за создание реестра ущерба.

"Скоординировали следующие международные шаги и обсудили долгосрочную поддержку на 2024 год и дальше. Наша общая цель - защита свободы в Украине и во всей Европе, и мы работаем вместе для ее достижения", - уточнил он.

Визит Зеленского в Норвегию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 декабря, находится с визитом в Норвегии. Там он участвует в саммите "Украина - Северная Европа".

В частности, у него были запланированы встречи с лидерами Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.