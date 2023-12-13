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Зеленский встретился с лидерами стран Северной Европы: что обсудили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные встречи с финским коллегой Саули Ниинисте, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, премьером Дании Метте Фредериксен и премьером Исландии Катрин Якобсдоттир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Встреча с президентом Финляндии

Зеленский отметил, что встретился с президентом Финляндии, чтобы поблагодарить его за 21 пакет оборонной помощи для украинских защитников и за удвоение производства артиллерийских боеприпасов в Финляндии.

"Такие шаги критически важны не только для нашей свободы, но и для свободы других европейских стран, особенно для тех, кто имеет общую границу с Россией. Европейская среда безопасности в корне изменилась, и мы можем защитить нашу общую свободу, только действуя вместе и с долгосрочными обязательствами", - добавил президент. 

Он также уточнил, что в ходе переговоров была затронута тема формулы мира и того, как достичь справедливого мира в Украине, во всей Европе и за ее пределами. 

Встреча с премьером Швеции

По словам Зеленского, он поблагодарил Ульфа Кристерссона за 14 пакетов военной помощи, в частности за зенитный ракетный комплекс IRIS-T, боевые машины пехоты CV-90 и не только. 

Президент обсуждал с главой шведского правительства самит Европейского совета и важность совершения исторических шагов для Украины и Европы. 

Как отметил президент, он верит, что настанет день, когда голос Швеции в НАТО будет поддерживать членство Украины. 

Встреча с премьером Дании 

Зеленский рассказал, что поблагодарил Метте Фредериксен за военную помощь, в том числе и за недавний большой пакет, а также за поддержку в восстановлении Николаева и лидерство в авиационной коалиции. 

"Долгосрочная поддержка, единство и сила - ключевые факторы для победы над российской агрессией в Украине. Я благодарен Дании за то, что она разделяет эти общие цели и работает вместе с нами для достижения справедливого мира", - добавил президент. 

Встреча с премьером Исландии 

Президент Украины поблагодарил Катрин Якобсдоттир за политическую, дипломатическую, санкционную и гуманитарную поддержку Исландии, а также за создание реестра ущерба. 

"Скоординировали следующие международные шаги и обсудили долгосрочную поддержку на 2024 год и дальше. Наша общая цель - защита свободы в Украине и во всей Европе, и мы работаем вместе для ее достижения", - уточнил он. 

Визит Зеленского в Норвегию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 декабря, находится с визитом в Норвегии. Там он участвует в саммите "Украина - Северная Европа".

В частности, у него были запланированы встречи с лидерами Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании. 

 

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Владимир ЗеленскийФинляндияСаули Ниинисте