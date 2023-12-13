Зеленський назвав мету візиту до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський прибув в Осло для участі у другому саміті "Україна - Північна Європа". Зокрема, плануються двосторонні переговори з його учасниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Прибув до Осло для участі в другому Саміті Україна - Північна Європа. Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі", - розповів Зеленський,додавши, що головна мета - безпека та справедливий і міцний мир на континенті.

Також президент проведе двосторонні переговори з учасниками Саміту.

"Зустрінуся з Його Величністю Королем Гаральдом V, відвідаю Стортинг, поспілкуюся з норвезькими політиками та підприємцями. Особисто подякую Норвегії за всю дуже вчасну та принципову підтримку, яку вона надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення", - додав він.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом 13 грудня.

Перший саміт "Україна - Північна Європа"

Нагадаємо, перший саміт "Україна - Північна Європа" відбувся у травні 2023 року. У ньому президент Володимир Зеленський взяв участь під час офіційного візиту до Фінляндії. Саміт проходив у Хельсінки.

Україна запропонувала скандинавським країнам провести саміт миру наприкінці квітня. Сама пропозиція про проведення саміту прозвучала під час переговорів глави ОП Андрія Єрмака із зовнішньополітичними радниками глав урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником президента Фінляндії.