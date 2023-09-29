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Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР. Обговорили енергобезпеку і не тільки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 вересня, провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо обговорили важливі питання", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо.

"Дякую за незмінну й тверду підтримку нашої держави", - додав президент України.

На яких проектах сфокусує ЄБРР

Президент ЄБРР зі свого боку відзначила, що економіка України стабілізувалася й продовжує працювати на значній частині території країни. Вона розповіла про переговори з українським урядом і прем’єр-міністром щодо підготовки країни до зимового періоду. 

Фото: Зустріч (president.gov.ua)

За її словами, банк має намір сфокусуватися на проєктах у приватному секторі, зокрема на збільшенні виробничих потужностей у сільському господарстві. ЄБРР також співпрацює з банками у фінансуванні малого й середнього бізнесу, зокрема в напрямі страхування ризиків.   

Оділь Рено-Бассо поінформувала, що ЄБРР працює над збільшенням свого статутного капіталу, що дасть змогу спрямувати додаткове фінансування на відбудову України.

Співпраця з ЄБРР

У червні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив надати "Укрзалізниці" кредит у розмірі 200 млн євро модернізацію залізничного сполучення країни з Європейським союзом на заході.

Пізніше Європейський банк реконструкції та розвитку змінив призначення кредиту для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (раніше Укравтодор). Кошти у сумі 182 млн євро будуть використані для модернізації ділянки автомобільної дороги між Львовом і Равою-Руською на кордоні між Україною та Польщею.

Нещодавно Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг травневий прогноз зростання економіки України на 2023-2024 роки.

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Володимир ЗеленськийЄБРР