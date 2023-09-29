Зеленский встретился с президентом ЕБРР. Обсудили энергобезопасность и не только

"Во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо обсудили важные вопросы", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе и тому подобное.

"Спасибо за неизменную и твердую поддержку нашего государства", - добавил президент Украины.

Сотрудничество с ЕБРР

В июне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил предоставить "Укрзализныце" кредит в размере 200 млн евро модернизацию железнодорожного сообщения страны с Европейским союзом на мероприятии.

Позже Европейский банк реконструкции и развития сменил назначение кредита для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины (ранее Укравтодор). Средства в сумме 182 млн. евро будут использованы для модернизации участка автомобильной дороги между Львовом и Равой-Русской на границе между Украиной и Польшей.

Недавно Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил майский прогноз по росту экономики Украины на 2023-2024 годы.