ЄБРР надасть 200 млн євро на модернізацію автошляху від Львова до польського кордону
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) змінює призначення кредиту для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (раніше Укравтодор). Кошти у сумі 182 млн євро будуть використані для модернізації ділянки автомобільної дороги між Львовом і Равою-Руською на кордоні між Україною та Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБРР
За даними прес-служби, у грудні 2020 року ЄБРР погодився надати суверенний кредит у розмірі 450 млн євро, який мав бути переданий Укравтодору на умовах субкредиту. Ці кошти призначались для фінансування будівництва та покращення транспортно-експлуатаційного стану автошляхів навколо Києва, Одеси та Львова. Вибірка цього кредиту, розділеного на три транші, триває.
Але розв’язана Росією війна проти України порушила торговельну логістику через українські чорноморські порти і спричинила переорієнтацію вантажопотоків на суходільні маршрути, що йдуть через Західну Україну до ЄС, зазначили в ЄБРР.
У зв’язку з цим уряд України переглянув пріоритети і звернувся з проханням перепризначити наявні кошти на фінансування ремонту ділянки автодороги M-09 між Львовом і Равою-Руською. Ця дорога є основним маршрутом між Львовом і Варшавою та частиною коридору TEN-T, інтенсивність руху в якому значно зросла після початку війни.
"Наразі існує невідкладна потреба в покращенні стану цієї автодороги, а також реалізації критично важливих заходів дорожньої безпеки (у тому числі встановленні бар’єрів між автомобільною та велосипедною інфраструктурою для сполучення між населеними пунктами на маршруті) та кліматичної адаптації",- йдеться в повідомленні.
Ремонт цієї автодороги покращить існуюче транспортне сполучення не лише в Україні, а й між Україною та сусідніми країнами ЄС, а також сприятиме зменшенню вантажних логістичних витрат. Покращення стану автошляху М-09 відповідає спільним пріоритетам уряду України та його партнерів, пов’язаним з розвитком альтернативних транспортних маршрутів для полегшення експортно-імпортної логістики критично важливих товарів (у тому числі сільськогосподарської продукції та критично важливого імпорту) згідно з ініціативою "Шляхи солідарності" та у рамках реагування на війну в Україні.
Кредити ЄБРР
Перепризначений кредит для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України є частиною підтримки реального сектору української економіки, яку ЄБРР надає у п’яти пріоритетних сферах: критично важлива інфраструктура, енергетика, продовольча безпека, торговельне фінансування та підтримка приватного сектору.
Співпраця між банком та агентством має довгу історію - за останні 20 років ЄБРР профінансував проекти ремонту та реконструкції автодоріг на загальну суму 1,2 млрд євро.
У червні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив надати "Укрзалізниці" кредит у розмірі 200 млн євро модернізацію залізничного сполучення країни з Європейським Союзом на заході.