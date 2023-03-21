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Зеленський зустрівся з прем'єром Японії

Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з японським прем'єр-міністром Фуміо Кішіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Радий вітати в Києві премʼєр-міністра Японії Фуміо Кішіду - дійсно сильного захисника міжнародного порядку й давнього друга України", - сказав Зеленський.

За словами президента, Кішіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів Статуту ООН та міжнародної безпеки загалом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр Японії сьогодні, 21 березня, прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Кішіда вже відвідав Бучу та побачив наслідки звірств росіян.

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