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Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі та відвідав українських бійців у госпіталі (відео)

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Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 13:39
Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі та відвідав українських бійців у госпіталі (відео) Фото: Володимир Зеленський та Матеуш Моравецький (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, який прибув з візитом до Києва у річницю вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Президент разом з Моравецьким відвідав українських військових, які проходять лікування після поранень в одному з київських госпіталів.

Зеленський подякував воїнам за самовідданий захист України та побажав їм якнайшвидшого одуження.

Президент також подякував усім медичним працівникам, які в режимі 24/7 лікують, рятують, зберігають життя українців.

РБК-Україна повідомляло, що Моравецький вже зустрівся з прем'єром України Денисом Шмигалем. Вони поклали вінки до Стіни пам'яті загиблих.

Також зазначимо, що у Міноборони Польщі повідомили про те, що перші танки Leopard 2 вже прибули до України.

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